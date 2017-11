Franse judoka Riner sleept Anton Geesink Award binnen

,,Wie kent de naam van Anton Geesink niet, zowel binnen als buiten de judowereld?'', reageerde Riner, die de prijs ontving van Felix Thieme, voorzitter van Judo Bond Nederland. ,,Hij is een icoon, een held van onze sport en van alle andere sporten. Ik voel me vereerd dat ik deze prestigieuze prijs in ontvangst mag nemen.''



Het is de vierde Anton Geesink Award die is uitgereikt. Eerdere winnaars van deze award zijn Jacques Rogge (2012), Erica Terpstra (2014) en Louis van Gaal (2015). De Anton Geesink Award is door Judo Bond Nederland in het leven geroepen ter nagedachtenis aan de eerste olympisch kampioen judo. De prijs gaat naar een persoon, stad of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de sport óf een bijzondere prestatie heeft verricht.