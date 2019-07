Fransman Febvre wint GP Tsjechië

wk zwemmen Kromowidjo­jo ‘baalt hard’ na missen medaille op 50 meter vrij

15:07 Het is Ranomi Kromowidjojo op de WK zwemmen in Gwangju niet gelukt een medaille te veroveren op de 50 meter vrije slag. De wereldkampioene van 2013 op deze afstand werd zesde in 24,35. De wereldtitel ging naar de Amerikaanse Simone Manuel: 24,05.