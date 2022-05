Fransman Victor Perez wint Dutch Open na play-off

Enea Bastianini boekt derde overwin­ning van het seizoen bij MotoGP

Motorracer Enea Bastianini heeft zijn derde zege van dit seizoen in de MotoGP geboekt. De Italiaan was op zijn Ducati de snelste in de Grote Prijs van Frankrijk op het circuit van Le Mans. De Australiër Jack Miller (Ducati) eindigde als tweede en de Spanjaard Aleix Espargaro (Aprilia) werd derde.

15 mei