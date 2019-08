Franssen naar halve finales op WK judo

WK Judo Verhagen buigt voor wereldkam­pi­oe­ne in Tokio

27 augustus Sanne Verhagen is bij de WK judo in Tokio niet verder gekomen dan de derde ronde in de klasse tot 57 kilogram. Ze won haar partijen in de eerste twee ronden overtuigend, maar moest vervolgens buigen voor de Japanse titelverdedigster Tsukasa Yoshida.