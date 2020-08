Frijns kan zichzelf net geen verlaat verjaardagscadeau geven in Berlijn

Frijns probeerde in de laatste ronde van alles om de BMW-coureur te passeren, maar het lukte hem op het krappe circuit dat is uitgezet over het terrein van de voormalige luchthaven Tempelhof niet om Günther voorbij te steken.



De Limburger mocht wel voor het eerst dit seizoen het podium op. Donderdag was hij als vierde geëindigd in Berlijn, een dag eerder viel hij uit bij de hervatting van het seizoen na een maandenlange onderbreking van het seizoen. De coureurs reden zaterdag in een andere richting over het circuit.



,,Heel fijn om terug op het podium te zijn", zei Frijns. ,,Ik ben blij met de tweede plaats, dit levert me goede punten op. Ik zag gedurende de race heel wat gevechten voor me, dan moet je proberen zoveel energie op te sparen voor het einde. Dat hebben we goed gedaan.”