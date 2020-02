Fury klopt Wilder in gevecht der giganten en verovert wereldtitel zwaargewicht

De Brit Fury had tijdens vrijwel de gehele partij in Las Vegas de overhand. De drie jaar oudere Wilder moest alles uit de kast halen om überhaupt op de been te blijven. Twee keer ging de Amerikaan naar de grond, in de derde ronde en in de vijfde ronde. Hoewel Wilder opkrabbelde, oogde hij wankel. In de zesde ronde kreeg de titelverdediger ook nog een bizarre mentale tik. Het bloed van zijn oor zat ook op het lichaam van Fury, die dat van zijn eigen schouder likte.



In zevende ronde had Wilders coach Jay Deas genoeg gezien. Hij zag er geen heil meer in en gooide de handdoek in de ring. Na 42 overwinningen is dit de eerste nederlaag voor The Bronze Bomber. Dankzij de technische KO mag Fury, die ook nog nooit verloor, zich de nieuwe wereldkampioen noemen in het zwaargewicht van de WBC-boksbond. De titel had hij al eens in zijn bezit.