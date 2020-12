Futselaar ‘snoekduikend’ naar olympische limiet: ‘Eén seconde trager en ik was gaan huilen in een hoekje’

Door Pim Bijl



Hoe die laatste honderden meters waren? Aan de andere kant van de lijn schiet Frank Futselaar in de lach. ,,Moeilijk. Ik was gewoon naar de klote. Er waren nog twee superscherpe bochten en ik wist dat het kielekiele was. Ik gaf alles, maar had overal kramp en geen idee meer wat mijn snelheid was. Die laatste bocht, poeh, dat was een klotebocht. Ik weet niet hoe ik daar doorheen ben gekomen, maar ik ben blij dat ik dáár niet gevallen ben.”



Nee, daar niet, wél op de finish. Futselaar zag de klok wegtikken en smeet met 2.11.29 op de klok zijn lichaam naar voren over de streep. ,,Ik dook echt. Door de tijd, maar ook door de vermoeidheid. Ik heb schaafwonden, vooral op mijn schouder, maar dat maakt niet uit. Ik ben zó blij.” Met 2.11.30 voldeed hij exact aan de olympische limiet voor de Spelen in Tokio. ,,Het had ook écht zomaar 2.11.31 kunnen zijn. Eén seconde trager en ik was gaan huilen in een hoekje. Hoe blij je dan ook mag zijn met het niveau op de marathon.”