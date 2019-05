Gaan de Toronto Raptors voor nóg een unicum zorgen?

Het laatste obstakel, Golden State Warriors, is het grootst. De Warriors willen de derde titel op rij veroveren en wonnen drie van de laatste vier finales onder leiding van tweevoudig meest waardevolle NBA-speler Stephen Curry. Niettemin hebben de Raptors beide reguliere seizoenswedstrijden van de Warriors gewonnen, hebben ze in de finales een thuisvoordeel (vier van de mogelijk zeven duels thuis) en wonnen ze de eerste wedstrijd. Een eerste Canadese winnaar van de NBA zou wel eens dichtbij kunnen zijn.



In de andere grote sportcompetities in Noord-Amerika - op de National Football League (NFL) na - schreef een Canadees team al een titel op diens naam. Vooral in de National Hockey League (NHL) zijn de Canadese teams dominant. Sinds 1915 won een Canadees team de Stanley Cup 43 keer. Enige nuance is op zijn plaats, want de sport is van Canadese origine en wordt sinds mensenheugenis gedomineerd door de Canucks. De laatste Canadese zege is echter van een tijd geleden, dat was in 1990 door de Edmonton Oilers. Ook de Major League of Soccer (eenmaal in 2017 door Toronto FC) en de Major League Baseball (tweemaal, voor het laatst in 1993 door Toronto Blue Jays) kenden een Canadese winnaar. De NFL telt überhaupt geen Canadees team, gezien het feit dat Canada een eigen competitie heeft.