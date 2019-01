Geblesseerde Herlings mist vrijwel zeker seizoensstart MXGP

Deelname van Herlings aan de eerste race in het WK, de Grote Prijs van Argentinië op 3 maart, is onwaarschijnlijk. De 24-jarige Brabander richt zich nu eerst volledig op zijn revalidatie. Over zes weken zal het medisch team bekijken hoe lang hij nog moet herstellen.

,,Dit is natuurlijk niet de beste manier om 2019 te beginnen, maar de voorbereiding was goed en we moeten nu aan het werk om terug op dat niveau te komen", zei Herlings. ,,Het goede nieuws is dat dokter Claes heel tevreden is met hoe de operatie is gegaan en dat ik geen pijn of zwelling meer heb. Over zes weken weten we meer. Het hangt er helemaal vanaf hoe het bot geneest."