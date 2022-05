Gebrekkig onderzoek in zaak Vincent Wevers zoveelste klap in gezicht van oud-turnsters

Podcast | Wat is er nodig om te vlammen op de 5 en de 10 kilometer?

Een nieuw seizoen, geen oud geluid. Want: we gaan het de komende maanden - echt waar - weinig over de marathon hebben. Van de sprint tot de halve, alles komt voorbij, maar we trappen af met onze ervaringen op de middellange afstanden (1500 tot de 10 kilometer).

27 april