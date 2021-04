Geëmotioneerde koning Márquez is terug, maar heerst nog niet in de MotoGP

EK judo Strijd om olympisch judoticket nadert ontknoping: ‘Voor mij is dit niet spannend’

16 april De EK judo, vanaf vandaag tot en met zondag in Lissabon, zijn voor de Nederlandse judoka’s meer dan een titelstrijd. Het is het laatste moment dat meetelt in enkele uiterst spannende onderlinge duels om kwalificatie voor de Olympische Spelen. In drie gewichtsklassen moet de beslissing nog vallen.