Geen drie op rij voor badmintonner Caljouw in Orléans

Toussaint zwemt bij terugkeer naar WK-limiet

22 maart Kira Toussaint heeft, bij haar terugkeer in het wedstrijdbad na een dopingzaak, de limiet gezwommen voor de WK in Zuid-Korea dit jaar. Bij een zwemevenement in Marseille tikte ze op de 100 meter rug aan in een tijd van 59,80. Dat was niet voldoende voor goud maar wel voor het halen van de WK-limiet van 1.00,18.