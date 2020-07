Geen grammetje vet, één bonk spier: Mike Tyson is terug

I. AM. BACK. Drie woorden. Gevolgd door een filmpje op sociale media. ,,Mensen zijn niet gemaakt om nederig te zijn. We zijn niet geboren om nederig te zijn, we zijn geboren om vereerd te worden”, is het eerste wat hij zegt. Tyson op zijn puurst. Helemaal afgetraind, de demonen lijken verdwenen. Op 12 september bokst ‘Iron Mike’ tegen Roy Jones Jr (51) – zesmaal wereldkampioen in vier verschillende gewichtsklassen en pas twee jaar geleden gestopt – in de ‘Legends only tour’. Acht ronden lang.