Geen marathon voor Frank Futselaar: ‘Ik voel leegte’

Hardlopen doet hij vandaag in elk geval niet. Hij heeft een rustdag op de dag waar hij normaal gesproken de race van zijn leven had willen lopen. Samen met Michel Butter, Mohammed Ali, Bart van Nunen was het plan opgevat om samen te werken, in jacht op de olympische limiet van 2.11.30. Onder andere Björn Koreman zou hazen. En Khalid Choukoud aasde ook op de limiet. Uiteindelijk zou er slechts plaats zijn voor twee mannen in Tokio naast de al geplaatste Abdi Nageeye. Het coronavirus zette een streep door al die plannen en dromen.

,,Het is kloten”, zegt Futselaar over de telefoon. ,,Dit was de dag waar ik twee jaar naartoe heb getraind. In januari was ik op trainingsstage in Kenia. En hoewel het in China al een beetje gaande was, had ik toen totaal geen idee dat dit er aan ging komen. Langzaam kwam het virus dan richting Europa, maar in februari heb ik in Barcelona nog de EK-limiet op de halve marathon gelopen en dacht ik: dit is een mooi basis om volle bak verder te gaan in die laatste 2 maanden. Uiteindelijk voel je wel aankomen dat het doek valt. Ik heb wel de acceptatie, maar voel ook de leegte.”