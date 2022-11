Geen straf voor turncoach Frank Louter na wangedrag wekt verbazing bij Suzanne Harmes

De aanklager had een voorwaardelijke schorsing van 24 maanden geëist met een proeftijd van twee jaar. De tuchtcommissie van het ISR heeft de meeste verklaringen van de oud-turnsters niet laten meewegen wegens gebrek aan bewijs. Ook stelt de tuchtcommissie dat het gemelde wangedrag dateert van voor 2012.

Quote Hiermee trek je in feite in twijfel wat er destijds allemaal gebeurd is Suzanne Harmes ,,De vraag is of nu nog, vele jaren later, op een goede manier kan worden beoordeeld wat naar de normen van toen als grensoverschrijdend gedrag moet worden aangemerkt”, stelt de commissie in haar uitspraak.



Eén incident, waarbij Louter de deur beschadigde van een wc waarin een turnster zich had opgesloten, werd wel bewezen geacht. Net als het schelden en schreeuwen van de coach tegen jonge sporters. Omdat het wangedrag zo lang geleden is voorgevallen acht de commissie het ‘niet opportuun’ een sanctie op te leggen.

In het dossier was sprake van het stelselmatig negeren van turnsters bij blessures, intimidatie door Louter in de vorm van schelden, schreeuwen, treiteren en kleineren. Meerdere turnsters beweerden dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen van fysiek geweld. De tuchtcommissie zegt de gevolgen niet te onderschatten maar stelt ook dat, mede ook door andere positieve verklaringen, ,,onvoldoende is gebleken dat er - in brede zin - sprake zou zijn van een onveilige omgeving voor (jonge) turnsters”.

Gymnastiekbond KNGU

Voormalig topturnster Suzanne Harmes, een van de meldsters, verbaast zich met name over de argumentatie. ,,Hiermee trek je in feite in twijfel wat er destijds allemaal gebeurd is”, zegt ze na het inzien van de uitspraak. ,,Ik had er ook niet veel meer van verwacht. Het onderzoek is bijzonder onprofessioneel verlopen. Als ik dit geweten had, had ik er geen energie ingestoken.”

Gymnastiekbond KNGU laat bij monde van een woordvoerder weten dat met de uitspraak in ieder geval recht is gedaan aan de turnsters ,,die het lef hadden zich uit te spreken. In tegenstelling tot eerdere uitspraken in andere gevallen.” De bond verwacht dat Louter op basis van de uitspraak in ieder geval in Nederland niet meer als coach aan de slag zal kunnen.

Advocaat Brantjes wilde namens Louter woensdag nog niet inhoudelijk reageren.