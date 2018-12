'Gele hesjes' treffen ook EK handbal, twee duels verplaatst

De sporthal Hall XXL is door de demonstraties op zaterdag niet toegankelijk. Het betreft de duels Frankrijk-Zweden en Servië-Rusland.



In de hoogste Franse voetbalcompetitie zijn zes wedstrijden uit het programma van komende weekeinde geschrapt wegens aangekondigde protestacties van de gele hesjes. De afgelopen twee zaterdagen liep het in Frankrijk - met name in Parijs - flink uit de hand door actievoerende burgers, die onder meer demonstreren tegen de hoge brandstofprijzen.