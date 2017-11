Gemaskerde Irving loodst Celtics naar zege

Kyrie Irving was terug in de ploeg en speelde met een masker. De sterspeler moest een wedstrijd overslaan nadat een elleboogstoot een kleine fractuur in het gezicht had bezorgd. Irving liet zien de scherpte niet kwijt te zijn en maakte 25 punten.



Houston Rockets liet zich inpakken door Toronto Raptors en raakte de koppositie kwijt in de Western Conference. DeMar DeRozan was de uitblinker bij de Raptors met 27 punten. James Harden deed zijn best een nederlaag van de Rockets te voorkomen, maar een topproductie van 38 punten bleek onvoldoende.