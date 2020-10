Gestopte Nycke Groot in voorlopige EK-selectie handbalsters; debuut voor Twentse keepster

Nycke Groot is de verrassende naam in de voorlopige selectie van bondscoach Emmanuel Mayonnade voor het EK in december in Noorwegen. Groot nam in januari 2019, kort na het EK in Frankrijk, afscheid van Oranje.

Groot heeft eerder aangegeven dat ze niet openstaat voor een terugkeer in Oranje, maar Mayonnade hoopt haar nog op andere gedachten te brengen. Ze speelt momenteel voor Odense in Denemarken, de club waar ook vedette Lois Abbingh en keepster Tess Wester actief zijn.

Vooralsnog is haar selectie een administratieve handeling, want alleen de speelsters die nu in de voorlopige selectie zijn opgenomen zijn straks ook speelgerechtigd op het EK. Om die reden heeft Mayonnade liefst 35 speelsters opgenomen in de groep. Begin november brengt hij de lijst terug naar achttien.

Polman en Amega ontbreken

Estavana Polman en Delaila Amega ontbreken in de voorlopige selectie. Beide internationals hebben ernstig knieletsel. Polman werd op het WK eind vorig jaar in Japan uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi.

Het Nederlands vrouwenteam is regerend wereldkampioen en heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio. Op het laatste EK behaalde de ploeg brons. Oranje is op het komende EK, van 3 tot en met 20 december, ingedeeld in groep C met Hongarije, Servië en Kroatië en speelt al zijn groepswedstrijden in Trondheim. De eerste drie landen uit de vier poules plaatsen zich voor de hoofdronde.

Debuut Trooster

De Twentse keepster Danique Trooster maakt haar debuut in de voorlopige selectie. De uit Borne afkomstige Trooster is sinds dit seizoen actief bij het Duitse Werder Bremen. Martine Smeets uit Geesteren is al vele jaren een vaste waarde in Oranje en zit ook nu bij de selectie.