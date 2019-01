Giri herstelt zich op Tata Steel Chess met winst op Kramnik

Oude vos Dick Jaspers pakt twintigste nationale titel

17:21 Jean van Erp probeerde wat hij kon tegen Dick Jaspers, maar kon niet voorkomen de wereldkampioen uit Sint-Willebrord vanmiddag zijn twintigste nationale titel pakte. De finale in Den Durpsherd in Berlicum was lang spannend, maar ging uiteindelijk ‘gewoon’ naar Jaspers: 40-38 in 26 beurten.