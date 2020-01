Giri verliest van Iraans talent

En dat is coach drie: Beltrán stapt op bij Mets door Astros-schan­daal

19:53 Carlos Beltrán vertrekt als coach van New York Mets. Hij is de enige honkballer die genoemd werd in het schandaal rond Houston Astros. Beltrán stond de afgelopen dagen onder druk. Oud-ploeggenoten vonden dat Mets hem zou moeten ontslaan.