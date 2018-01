Giri verzuimt met remise uit te lopen op concurrenten

VS starten onderzoek seksueel misbruik sport

19:07 De Verenigde Staten zijn een groot onafhankelijk onderzoek begonnen naar seksueel misbruik in de sport. Het zogeheten Energy and Commerce Committee van het Huis van Afgevaardigden heeft brieven gestuurd naar het Amerikaans olympisch comité, enkele nationale sportbonden (gymnastiek, zwemmen en taekwondo) en de universiteit van Michigan, met vragen over seksueel misbruik.