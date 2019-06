Goede start Luiten in Spanje

Nederland­se hockey­sters knokken zich terug tegen Duitsland en plaatsen zich voor finale

22:11 De Nederlandse hockeysters hebben de finale bereikt in de eerste editie van de Pro League. Oranje keek tegen Duitsland lange tijd tegen een achterstand aan. In het vierde kwart sloegen de hockeysters echter tweemaal toe: 2-1. In de finale treft Oranje zaterdag Australië.