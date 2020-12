Golfers Luiten en Besseling eindigen precies gelijk in seizoensfinale

KNGU stopt samenwer­king met turncoa­ches Louter en Kiens wegens ‘verschil van inzicht’

8 december De gymnastiekbond KNGU heeft per direct de samenwerking opgezegd met de clubcoaches Patrick Kiens (PAX Haarlemmeer) en Frank Louter (TON Almelo) opgezeg. Aanleiding is een verschil van inzicht over de invulling van het topsportprogramma turnen dames.