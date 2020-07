Golflegende Nicklaus (80) in maart al besmet met corona

Stalter wint Luiten herstelt knap op slotdag in Oostenrijk

18 juli Joost Luiten heeft zich in het Euram Bank Open, een toernooi op de Europese Tour, met een sterke slotronde hersteld van een dramatische hole in de derde ronde op vrijdag. Met een slotronde van 68 slagen, twee onder het baangemiddelde, eindigde de Rotterdammer in het Oostenrijkse Ramsau op een totaal van 270, goed voor de gedeelde zesde plaats.