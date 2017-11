Golfster met masker op derde in hevige smog in New Dehli

Supertalent Ball gumt James uit de boeken

12:06 LA Lakers-talent Lorenzo Ball is sinds afgelopen nacht de jongste speler in de NBA die een zogenoemde 'triple-double' scoorde. Ball maakte in de wedstrijd in Milwaukee negentien punten, had dertien assists en twaalf rebounds. Daarmee verbrak hij het record van LeBron James, die toen twintig jaar en twintig dagen oud was. Ball is vijf dagen jonger.