Goud én wereldrecord voor Fleur Jong bij verspringen, brons voor Van Gansewinkel

Marlene van Gansewinkel maakte het succes voor Nederland compleet door met een sprong van 5,78 meter de bronzen medaille te pakken.

De Franse Marie-Amelie le Flur had het record voor de Paralympische Spelen in handen met 6,14 meter. Jong, die bij de opening de Nederlandse vlag droeg, verbeterde het record in haar eerste poging. Le Flur won het zilver met 6,11.

Fleur Jong. © AP

Jong was erg blij met haar gouden succes. ,,Het is gelukt. Ik ben zo blij. Het was spannend tot de laatste sprong. Ik wist dat 6,16 meter een spannende afstand was. Dat kon die Française ook. Maar gelukkig is de winnende afstand mijn afstand.”

Ook Van Gansewinkel was verguld met haar bronzen succes. ,,Ik heb ultiem genoten. Het is niet te beschrijven hoe dit voelt. Het is voor mij brons met een gouden randje. Ik heb laten zien wat ik kon.”

Amelie le Fur, Fleur Jong en Marlene van Gansewinkel. © AP