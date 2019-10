Goud voor Meyer bij Grand Slam in Abu Dhabi

Nieuw-Zeelandse tiener verrast met zege in wereldbe­ker skiën

15:27 De eerste wedstrijd om de wereldbeker skiën is vandaag verrassend gewonnen door de 17-jarige Alice Robinson. De Nieuw-Zeelandse was in Sölden de beste op de reuzenslalom. Robinson had eerder al in maart op het podium gestaan bij een wedstrijd in Andorra.