'Gouden buitenbeentjes' in eerste seizoen na oprichting gelijk in NHL-finale

Voorafgaande aan het ijshockeyseizoen kon je 500 keer je inzet terugkrijgen als je gokte op een titel voor de Golden Knights. Het eerste professionele sportteam van Las Vegas werd in 2016 opgericht en speelde op 6 oktober 2017, vijf dagen na de aanslag in Las Vegas waarbij 58 mensen omkwamen, de eerste officiële wedstrijd ooit. Met een team bestaande uit spelers die bij de andere clubs overbodig werden geacht, verbazen de Golden Knights iedereen.



,,Na 1 oktober wilde je spelen voor de stad. Voor de mensen die getroffen waren door de aanslag. Dat we nu kans maken op de titel is geweldig voor ons, maar het gaat allemaal om de stad", vertelt verdediger Deryk Engelland. Doelman Marc-Andre Fleury voegt daar aan toe: ,,Als team konden we niemand genezen, maar als we de gedachtes een beetje konden verzetten en de inwoners van Las Vegas trots laten zijn op hun team, dan hebben we al wat bijgedragen."