Gouden medaillewinnaar Legkov vecht dopingschorsing aan

Legkov en zijn langlaufende landgenoot Evgeni Belov kregen vorige week van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) te horen dat zij nooit meer mogen meedoen aan Olympische Spelen. Ze zijn de eerste Russische olympiërs die bijna vier jaar na de Spelen in de Zuid-Russische stad worden bestraft als gevolg van de omvangrijke fraude in het dopinglaboratorium dat de controles uitvoerde in Sotsji.

,,Ik ben de afgelopen jaren meer dan 150 keer getest en alle keren was ik schoon. Ik ben niet getest in Moskou en evenmin in Sotsji, maar in Keulen, Lausanne en Dresden. Ik voel me het slachtoffer van een strafprocedure waarvan niemand weet of die wel eerlijk is'', aldus Legkov, die in Sotsji ook nog zilver behaalde op de 4x10 kilometer estafette.