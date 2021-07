‘Greek Freak’ loodst Milwaukee Bucks na fraaie inhaalrace naar eerste NBA-titel in 50 jaar

Het was de vierde zege op rij, waardoor de achterstand van 2-0 in de best-of-seven op indrukwekkende wijze werd omgebogen (4-2). Antetokounmpo werd na het duel terecht verkozen tot MVP van de Finals. Hij pakte behalve vijftig punten ook nog eens 14 rebounds.



De laatste (en eerste) keer dat Milwaukee Bucks kampioen werd in de NBA was in 1971 met de latere LA Lakers-ster Kareem Abdul-Jabbar nog in de gelederen. Drie jaar later stonden ze opnieuw in de finale, maar toen moesten ze het afleggen tegen Boston Celtics. De Bucks zijn de opvolger van Los Angeles Lakers.