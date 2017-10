Gregorius met twee homeruns grote held bij Yankees

De ploeg uit New York bekroonde daarmee een knappe inhaalrace in de best-of-fiveserie, waarin het na verlies van de eerste twee duels alsnog de winst pakte: 3-2.



Cleveland Indians stond vorig seizoen in de World Series, de grote finale van het Amerikaanse honkbalseizoen. Daarin moesten de Indians buigen voor Chicago Cubs (3-4).



Gregorius sloeg de bal gisteravond in Cleveland al in de eerste inning over de hekken. De 27-jarige korte stop deed dat in de derde inning nogmaals, met één ploeggenoot op de honken. Gregorius werd daarmee de held van de Yankees, die het in de finale van de American League opnemen tegen Houston Astros. Inzet van de best-of-zevenserie is een plek in de World Series. ,,Ik ben zo trots op deze jongens'', zei manager Joe Girardi van de Yankees.



De andere finalist voor de World Series komt uit de National League, waar de Antilliaanse pitcher Kenley Jansen met Los Angeles Dodgers al de eindstrijd heeft bereikt. De Dodgers treffen daarin Washington Nationals of Chicago Cubs. De stand is daar 2-2, nadat de Nationals gisteren met 5-0 hadden gewonnen van de titelhouder in de Major League.