Griffin tart oude club met 44 punten, Nuggets verrassend onderuit

Thérèse Klompenhou­wer geridderd tijdens NK driebanden in Berlicum

12 januari Thérèse Klompenhouwer is tijdens het NK driebanden in Berlicum benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De Nijkerkse drievoudig wereldkampioene bij de vrouwen ontving uit handen van de minister van Sport, Bruno Bruins, de versierselen die horen bij de koninklijke onderscheiding.