Groener langer bondscoach Duitse handbalsters

De oud-international van Oranje werkte daarvoor jarenlang als bondscoach van de Nederlandse handbalsters. Onder zijn leiding vond Oranje aansluiting met de wereldtop. De handbalsters pakten zilver op het WK van 2015 en kwalificeerden zich voor de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro, waar ze net naast de medailles grepen (vierde). Kort na de Spelen besloot Groener te vertrekken.



De Nederlander heeft zich met Duitsland geplaatst voor het WK, waar Brazilië zaterdag de eerste tegenstander in de groep is. ,,Dit is kort voor de start van het toernooi een mooi bericht en een compliment voor zowel de trainersstaf als de speelsters", zei Groener over zijn contractverlenging. Het doel van de Duitse vrouwen is een plek bij de eerste zeven, want dan mogen ze in het voorjaar meedoen aan een olympisch kwalificatietoernooi.