Grol en Meyer kunnen elkaar al snel treffen op EK judo

Olympische kwalificatie Toussaint scherpt opnieuw Nederlands record op de 100 meter aan

11 april Kira Toussaint heeft bij olympische kwalificatiewedstrijden in Eindhoven haar Nederlandse record op de 100 meter rugslag opnieuw verbeterd. Ze tikte in de finale aan in 58,65 seconden. Daarmee was Toussaint sneller dan tijdens de ochtendsessie toen ze in de series het nationale record op 58,74 neerzette.