Grol en Meyer verliezen in kwartfinale WK judo

Hardloop­pod­cast De Pacer: Lopen in het buitenland

30 augustus Waar we ook gaan, de hardloopschoenen gaan altijd mee. Omdat het mooi is om in een onbekende omgeving kilometers te maken én laten we eerlijk zijn: we willen uiteraard ook niet teveel van onze vorm verliezen. Lopen in het buitenland is prachtig, maar gaat niet altijd vanzelf. Daar gaan we het in deze aflevering over hebben. En we bellen met Abdi Nageeye, loopnomade bij uitstek. Hij rangschikt zijn fraaiste loopomgevingen.