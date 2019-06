Grol pakt brons in Minsk

Van Dam in achterhoe­de op PGA Champions­hip

Golfster Anne van Dam is op het Women's PGA Championship in de achterhoede geëindigd. De Nederlandse prof zakte op de laatste dag van de derde major van het jaar naar de 71ste plaats. Ze had 77 slagen nodig voor de 18 holes, haar minste omloop van de vier op de Hazeltine National in het Amerikaanse Chaska (Minnesota).