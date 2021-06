Groot met Oranje-handbalsters naar Olympische Spelen

Mayonnade benaderde Groot om terug te keren bij Oranje nadat Estavana Polman opnieuw geblesseerd was geraakt aan haar knie en afviel voor Tokio. Groot dacht er even over na, maar voelde meteen kriebels. Ze sloot deze maand aan bij de ploeg die zich op Papendal voorbereidt op de Spelen. Al snel was duidelijk dat Groot de ideale vervanger is van Polman. Groot was er in 2016 ook bij op de Spelen in Rio, toen Oranje als vierde eindigde.