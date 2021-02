Gut kaapt met minimaal verschil goud weg voor Shiffrin

Han Urbanus (93), de man die Nederland leerde honkballen, overleden

7 februari Honkbalicoon Han Urbanus is op 93-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Nederlandse bond KNBSB in een uitgebreid in memoriam op de website. De geboren Rotterdammer, die al op jonge leeftijd met zijn familie naar Amsterdam verhuisde, wordt gezien als een van de honkbalpioniers in Nederland.