Hamilton hekelt stilte in Formule 1 na dood George Floyd: ‘Ik weet wie jullie zijn’

UpdateVanuit de hele sportwereld stromen de eerbetonen aan George Floyd, de zwarte Amerikaan die door politiegeweld om het leven is gekomen, binnen. Lewis Hamilton deed dat vooral door kritiek te uiten op de 'stilte’ in de Formule 1 na het overlijden van Floyd.

Het steekt Hamilton dat veel mensen in de Formule 1 in het openbaar niets zeggen over de dood van Floyd. ,,Een paar van jullie zijn enorme sterren, maar zwijgen over dit onrecht. Geen enkel signaal, van niemand in deze - uiteraard door witte mensen gedomineerde - industrie. Ik ben een van de weinige gekleurde mensen, ik sta alleen. Weet dat ik weet wie jullie zijn, ik zie jullie”, zo richtte hij zich tot de mensen die in zijn ogen naar voren moeten treden.

,,Ik sta niet achter de mensen die plunderen en gebouwen in brand steken, maar achter degenen die vreedzaam protesteren. Er kan geen vrede zijn tot onze zogenaamde leiders voor verandering zorgen. Dit gaat niet alleen over Amerika, dit gaat ook over Groot-Brittannië, over Spanje, over Italië, overal. De manier waarop minderheden worden behandeld, moet veranderen. Leer je mensen over gelijkheid, racisme, vooroordelen en dat we allemaal hetzelfde zijn. We worden niet geboren met racisme en haat in onze harten, het wordt ons geleerd door de mensen waar we tegenop kijken.”

De oproep van Hamilton aan zijn collega’s had wel wat effect, want in de uren erna zetten Daniel Ricciardo (‘genoeg is genoeg, we moeten samen optrekken’), Nicholas Latifi (‘dit moet stoppen, gerechtigheid voor George’) en Lando Norris (‘black lives matter’) een bericht op Instagram.

Jordan

Ook Michael Jordan kwam met een verklaring. Hij riep op tot verandering in de Verenigde Staten. ,,Het is genoeg geweest. Ik ben diep bedroefd, boos en gepijnigd. Ik voel iedereens pijn en verontwaardiging. Ik sta achter de mensen die het ingewortelde racisme tegen donkere mensen willen stoppen.’’

De inmiddels 57-jarige Jordan vindt dat mensen zich moeten laten horen, maar wel op gepaste wijze. De afgelopen dagen werden er veel winkels geplunderd, politieauto’s in brand gestoken en gebouwen vernield. ,,We moeten op een vredevolle manier doorgaan met het gevecht tegen onrechtvaardigheid en onze verantwoordelijkheid nemen’’, aldus de Amerikaan. Onze stem moet de druk op de leiders verhogen om de regels aan te passen en anders moeten we ons stemrecht gebruiken voor rigoureuze veranderingen.’’

Volledig scherm Michael Jordan © EPA

Bundesliga

Volledig scherm © Martin Meissner/AP Pool/dpa Voetballers Jadon Sancho en Achraf Hakimi van Borussia Dortmund voelen ondertussen mee met de nabestaanden van Floyd. Zij lieten na hun treffers dit weekend tegen Paderborn een shirt zien met de tekst: ‘Justice for George Floyd’. Eerder op zondag vierde Marcus Thuram zijn eerste treffer voor Borussia Mönchengladbach tegen 1. FC Union Berlin (4-1) door met een knie op de grond te gaan zitten. Colin Kaepernick, een beroemde speler in het American Football, protesteerde vier jaar geleden ook zo tegen de manier waarop zwarte Amerikanen soms onderdrukt worden. Hij knielde destijds bij het volkslied.

De Amerikaanse voetballer Weston McKennie van Schalke 04 speelde zaterdag al de thuiswedstrijd tegen Werder Bremen (0-1) met een opvallende band om een bovenarm. Hij was niet de aanvoerder van de thuisclub maar wilde wel een boodschap afgeven. ‘Justice for George’, stond er ook op die band.

Zondag heeft ook Frenkie de Jong een boodschap afgegeven, via Instagram en Twitter. Datzelfde geldt voor Vanessa, de vrouw van wijlen Kobe Bryant. De dit jaar door een helikopterongeluk overleden basketballegende droeg jaren geleden al een shirt met de tekst ‘I can't breathe', om zo aandacht te vragen voor politiegeweld tegen zwarte Amerikanen.

Tennister Serena Williams deelde een statement-video van sportmerk Nike, iets waarnaar ook Barcelona- en Oranje-middenvelder De Jong verwees. Opvallend genoeg werd het filmpje van Nike gedeeld door concurrent Adidas. ‘Alleen samen kunnen we dit veranderen’, luidde het commentaar van Adidas.

Volledig scherm Frenkie de Jong kwam ook met een boodschap. © Instagram

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © EPA