Handbalinternational Van der Heijden ook weg bij Hongaarse club

video Van Kalmthout verlengt contract, wordt vervolgens van het asfalt getikt

25 oktober Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout rijdt ook in 2021 in de Chevrolet van Ed Carpenter Racing in de IndyCar Series. Het team maakte de contractverlening bekend vlak voor de seizoensfinale in St. Petersburg (Florida). Daar werd de Nederlander buiten zijn schuld om een ereplaats ontnomen.