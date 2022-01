Handballers bereiken historische tiende plaats na spannend gevecht tegen Kroatië

Het zat eens een keertje mee in het corona-klassement. Oranje kreeg voor de zevende wedstrijd in twee weken tijd vier spelers terug in de selectie. Met of zonder de lengte en kilo's van Samir Benghanem en Iso Sluijters in de dekking, dat scheelde nogal. Met Jeffrey Boomhouwer en Rutger ten Velde waren tegelijkertijd twee linkerhoekspelers ongeschonden door de test gekomen. Dat was maar goed ook, want Tommie Falke was gisteren als twaalfde speler van de selectie positief getest op het gehate virus.