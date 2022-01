Handballers lopen bij EK op de laatste benen en zijn kansloos tegen wereldkampioen Denemarken

SamenvattingDe gekortwiekte handbalmannen zijn tijdens het EK in Boedapest niet in staat om het spannend te maken tegen wereldkampioen Denemarken (23-35).

Het beste nieuws van de dag? Oranje bleef voor het eerst sinds zes dagen gevrijwaard van nieuwe coronabesmettingen. Meevaller twee was dat Robin Schoenaker een week na zijn positieve coronatest weer kon spelen. De sterke verdediger van Sporting Pelt (26) was zeer welkom, aangezien de krachtpatsers Samir Benghanem, Iso Sluijters en Jasper Adams op het lijstje met afwezigen stonden.

Oranje had na 11 besmettingen slechts 14 namen op het wedstrijdformulier staan, en twee lege plekken. De ploeg was extra voorzichtig in de hal. De wisselspelers zaten uit elkaar en droegen voor het eerst tijdens het EK mondkapjes op de bank.

Volledig scherm Ivar Stavast in het duel met Denemarken. © AFP

Ook met iedereen aan boord was de partij tegen Denemarken zonder meer de zwaarste van het toernooi geweest. De Scandinavische trots werd een jaar geleden wereldkampioen in Egypte en is het enige team dat tijdens dit EK nog ongeslagen is.

Tikken

Zonder Kay Smits en al die anderen op hun hotelkamers werd Dánia tegen Hollandia in de enorme MVM Dome nooit een echte wedstrijd. Bij de uitdager hield tijdelijk coach Edwin Kippers ook spelmaker Luc Steins aan de kant. De kleine Limburger kreeg in de laatste duels een paar tikken te verwerken en kon de hersteltijd goed gebruiken. Een reële kans op een overwinning in de laatste wedstrijd tegen Kroatië woog zwaarder dan een kleine of grote nederlaag tegen de wereldkampioen.

Volledig scherm Mikkel Hansen neemt Thijs van Leeuwen onder vuur. © AFP

Voor doelman en medisch ontwerper Thijs van Leeuwen was er bijna geen houden aan. De man van de wedstrijd tegen Montenegro hield veel minder ballen tegen (8 op 38, 21 procent), ook omdat de dekking voor zijn neus aan alle kanten rammelde. De schade beperken was het devies. Daar slaagde Oranje wel in, de tegenstander haalde na de rust (12-21) ook niet het onderste uit de kan.

Woensdag is de zevende of achtste plaats haalbaar als Kroatië wordt verslagen. Dat is tien plaatsen beter dan tijdens het vorige EK, twee jaar terug in Trondheim. Bovendien heeft Nederland met haar snelle combinatiespel en de kleine opbouwspelers Steins, Smits en Dani Baijens indruk gemaakt in heel Europa.

