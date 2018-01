Handballers na zege op Griekenland historisch dicht bij WK

De Nederlandse handballers hebben uitstekende zaken gedaan in de kwalificatie voor het WK. De uitwedstrijd tegen Griekenland in Thessaloniki werd met 28-23 gewonnen door de ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson.

De overwinning van het Nederlands Herenteam kwam pas in het laatste kwartier tot stand. Halverwege de tweede helft was het verschil slechts één doelpunt: 19-20. In de slotfase domineerde Nederland en werd Griekenland nog met ruim verschil verslagen.

De overwinning in Thessaloníki betekende een primeur voor de Nederlandse mannen. Bij drie eerdere bezoeken aan de Noord-Griekse havenstad tijdens WK-kwalificatiewedstrijden werd steeds verloren.

Bij Nederland waren Bobby Schagen (zes goals) en Kay Smits (vier goals) het best op schot.

Nederland nam met de zege weer de leiding in de groep. Bij winst of een gelijkspel in de slotwedstrijd tegen België, zondag in Sittard, zijn de Nederlandse handballer verzekerd van de eerste plek in de groep, met België, Griekenland en Turkije. Alleen de groepswinnaar maakt kans op deelname aan het WK, want die plaatst zich voor de play-offs in juni.

De tegenstander daarin is een ploeg die zich via het EK in Kroatië niet rechtstreeks weet te plaatsen voor het WK. De winnaar over twee duels kwalificeert zich voor het wereldkampioenschap 2019 in Denemarken en Duitsland.

De Nederlandse handballers hebben zich sinds het WK van 1961 nooit meer weten te plaatsen voor een mondiale eindronde. De mannen van Oranje blijven daarmee ver achter op de vrouwen, die vorige maand het WK in Duitsland nog afsloten met brons.

Stand WK-kwalificatiegroep 5

1. Nederland 5-8 (136-117)

2. België 5-7 (138-126)

3. Turkije 5-5 (122-126)

4. Griekenland 5-0 (114-141)