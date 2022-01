Handballers schrijven geschiedenis op EK na zinderende ontknoping tegen Portugal

De sensatie is compleet. Voor het eerst in de geschiedenis hebben de handbalmannen zich geplaatst voor de hoofdronde van het EK. De plaats bij de beste 12 landen werd een feit dankzij een zege tegen Portugal (32-31).

Door Herman Nijman



Achteraf is het makkelijk praten. Maar wat waren die laatste drie minuten van de wedstrijd tegen Hongarije, vorige week donderdag, belangrijk voor Oranje. De treffers van Jeffrey Boomhouwer, Samir Benghanem en Dani Baijens op weg naar de gedenkwaardige zege (van 28-28 naar 31-28) bleken in de spannendste groep van het EK handbal twee keer goud waard. Voor de overwinning en voor de onderlinge vergelijking met Hongarije en Portugal. De drie landen lagen in de weegschaal omdat IJsland al haar groepsduels won.

Nederland kreeg IJsland net niet te pakken (29-28) maar benutte wel de herkansing tegen Portugal. En dat terwijl de dag met een tegenvaller was begonnen, omdat Boomhouwer, Robin Schoenaker en Florent Bourget in isolatie verdwenen vanwege een positieve coronatest. De schrik zat er goed in, want in het spelershotel kampten de teams van Kroatië en Montenegro ook met besmettingen. Dat wordt in de komende dagen bibberen of een enorme uitbraak voorkomen kan worden. Duitsland kreeg dezer dagen in Bratislava al te maken met 9 besmettingen.

Volledig scherm Vreugde bij Oranje na de zege op Portugal. © REUTERS

Onderling duel

Omdat gastheer Hongarije werd uitgeschakeld door IJsland (30-31) mochten Nederland en Portugal het onderling uitvechten in de strijd om een plaats in de hoofdronde. Het leek een finale, alles of niets. Waarbij de keepers een glansrol vervulden. Bart Ravensbergen kon fijne cijfers overleggen (een percentage stops van boven 30 procent is goed), maar collega Gustavo Capdeville was zo mogelijk nog iets beter.

Mede omdat Iso Sluijters de rol van Schoenaker in de verdediging uitstekend invulde en Dani Baijens in aanvallend opzicht schitterde werd voor rust afstand genomen (17-13).

Nederland kon zich zelfs een minimale nederlaag permitteren - daardoor was de marge vijf. Dat bleek voor Portugal, ook geplaagd door blessures en besmettingen, een onmogelijke opgave. De spanning liep in het laatste kwartier wel enorm op. Portugal kwam ernaast, erover, maar kon de grotere voorsprong niet forceren. De mannen van Richardsson lieten zich de unieke kans om historie te schrijven niet ontnemen en dansten door de hal toen Branquinho in de laatste minuut op de paal knalde. Het werd zelfs nog een zege dankzij Kay Smits.

Volledig scherm Kay Smits. © REUTERS

Vier wedstrijden in hoofdronde In de hoofdronde van het EK spelen de handbalmannen vanaf donderdag vier duels tegen sterke tegenstanders. Denemarken, Frankrijk en IJsland gaan als groepswinnaars naar de tweede fase, met twee punten uit de voorronde punten op de teller. Montenegro, Kroatië en Nederland nemen geen punten mee. Ook deze duels worden afgewerkt in de immense MVM Dome in Boedapest, de beste twee ploegen gaan naar de halve finales.