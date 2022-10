Handballers slepen winst tegen België pas binnen in de laatste minuut

Het wereldkampioenschap staat voor de deur, maar de handballers zijn met de gedachten ook bij de kwalificatie voor het Europees kampioenschap van 2024, in Duitsland. Het eerste stapje in de goede richting werd donderdag in Den Bosch gezet tegen België (25-24).

Het kwam in De Maaspoort aan op de laatste aanvallen, in de laatste minuut. Na een time-out scoorde Oranje via Kay Smits, die in zijn eentje goed was voor 12 doelpunten. Na de time-out van België, die twintig seconden voor tijd volgde, mikte Arber Qerimi de bal vrij onbesuisd over het Nederlandse doel. Hoewel Nederland vrijwel constant op voorsprong stond, kwam het met de minimale overwinning toch goed weg. De klasse en uitstraling om de voordelige marge rustig uit te bouwen ontbraken.

De eerste trainingsweek met de nieuwe bondscoach Staffan Olsson was er toch al niet eentje vol rozengeur en maneschijn, aangezien met Luc Steins (knieproblemen) de beste speler van Oranje afhaakte. De spelmaker van Paris SG werd grotendeels vervangen door Ivar Stavast, die in het dagelijks leven voor Elbflorenz Dresden uitkomt in de tweede Bundesliga. Dat is toch even een andere orde van grootte.

Niet voor het eerst werd de hoofdrol gegrepen door Kay Smits, die ook de strafworpen verzilverde en daardoor in de dubbele cijfers eindigde. Aanvoerder Bobby Schagen realiseerde zich dat de overwinning tegen België goud waard kan zijn, want Nederland is niet in de makkelijkste groep terecht is gekomen. Van de spreekwoordelijke kleintjes is Griekenland - de tegenstander van zondag - de grootste. Kroatië is een vaste deelnemer bij het EK en werd begin dit jaar achtste in Boedapest. De beste twee landen zijn zeker geplaatst.

Voor Schagen is het speciaal dat het EK over anderhalf jaar wordt afgewerkt in Duitsland, waar hij sinds 13 jaar speelt. Nu al is bekend dat het openingsduel met het gastland wordt afgewerkt in het stadion van Fortuna Düsseldorf, voor 50.000 toeschouwers. ,,Vanaf dag één dat het bekend werd kijk ik daar naar uit. Daar wil je bij zijn.’’

Nederland speelt voor die tijd in januari nog wel tijdens het WK, waar Argentinië op 13 januari in Krakau de eerste opponent is.