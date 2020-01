Handballers Spanje treffen Kroatië in EK-finale

Er moesten twee verlengingen aan te pas komen voordat er een beslissing viel bij Kroatië - Noorwegen. Na de normale speeltijd was het duel geëindigd in 23-23. In de eerste verlenging scoorden beide ploegen drie keer. In de tweede verlenging maakte Zeljko Musa het winnende doelpunt voor de Kroaten, die in 2008 en 2010 finalist waren en in 2012 en 2016 brons pakten.