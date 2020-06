Handballers weten tegenstanders voor EK-kwalificatie

Ju­do-icoon Cor van der Geest: ‘Als ik de scheids­rech­ter kon beïnvloe­den, deed ik het’

15 juni Cor van der Geest is een autodidact in het kwadraat en ging soms tekeer ‘als een speenvarken’. Vandaag verschijnt het boek De Judovader, over de man die als Godfather van het Nederlandse judo wordt gezien. ,,We wonnen veel. Dan gaan ze je vervelend vinden.’'