Handbalster Broch (27) stopt met topsport: 'Fysiek en mentaal uitgeput'

Door Lisette van der Geest



Broch was een van de boegbeelden van de Nederlandse handbaldames dat de afgelopen jaren zo succesvol was. Broch werd tweede op het WK 2015, tweede op het EK 2016 en derde op het WK 2017. Op de Olympische Spelen van 2016 in Rio verloren de Nederlandse handbalvrouwen als debutant de strijd om het brons. Broch was sinds 2010 international van Oranje. In 111 interlands scoorde ze 279 keer.



Voor een succesvolle handbalster duurt een handbalseizoen lang. Broch liet al eerder weten haar carrière soms als slopend te ervaren. Sinds een paar woont en werkt ze in het Hongaarse Gyor, waar ze met Györi tot tweemaal toe de Champions League won. Haar club liet weten overtuigd te zijn dat Broch terugkeert, al is haar lopende contract nu verscheurd.