Handbalsters beginnen met andere status aan EK: ‘Iedereen wil van ons winnen’

Door Lisette van der Geest



Vraag rond bij de handbalsters van Oranje en het antwoord is in eerste instantie nagenoeg gelijk: nee, een wereldtitel op zak maakt geen verschil bij aanvang van een EK. ,,De verwachtingen voor onszelf zijn nu niet anders en we gaan het toernooi op dezelfde manier in’’, zegt aanvoerster Danick Snelder. ,,Het is alleen anders door corona en alle aanpassingen en gevolgen.’’



Maar toch. In het Deense Kolding speelt het Nederlands team vandaag tegen Servië, de eerste poulewedstrijd sinds Oranje een jaar geleden geschiedenis schreef en het WK won in Japan. Een ervaring waar Snelder en haar teamgenoten nog vaak bij stilstaan. ,,Dat probeer ik juist bewust te doen’’, zegt de aanvoerster. ,,Die titel pakken ze ons nooit meer af.’’