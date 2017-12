Handbalsters blijven kritisch: 'Het moet in de halve finale echt beter'

De Nederlandse handbalsters wonnen vanavond in de kwartfinale van het WK met 30-26 van Tsjechië, maar de speelsters waren na afloop niet helemaal tevreden: ,,In de halve finale zal het echt beter moeten, want dan spelen we tegen de wereldtop."

Het is alweer het vierde grote toernooi op rij waarin Oranje de halve finale bereikt. Oranje staat vrijdagavond in de Barclaycard Arena in Hamburg tegenover olympisch kampioen Rusland of wereldkampioen Noorwegen.

Kelly Dulfer speelde weer een sterke wedstrijd in de verdediging: ,,Blocken kan ik wel, maar schoten vangen heb ik nog nooit gedaan. Ja, de halve finale, alweer. Tegen Rusland of Noorwegen moet het wel beter, want anders worden we echt afgemaakt. Mijn voorkeur gaat wel uit naar Rusland. Met de Noren hebben we de afgelopen jaren niet zoveel goede ervaringen."

Keepster Tess Wester: ,,We staan er gewoon weer. Ik heb niet echt goed gespeeld. Iedereen was na afloop wel blij met de winst, maar er moet wel een tandje bij in de halve finale. In de dekking waren we vaak een stap te laat, soms stonden we te slapen. Noorwegen of Rusland? Het maakt mij echt niks uit. Ik wil van iedereen winnen."